У Гонконгу демонтовано пам'ятник жертвам на площі Тяньаньмень

Університет Гонконгу демонтував увечері в середу, 22 грудня, скульптуру, що височіла на території його кампуса, на згадку про жертв кривавого придушення демократичного руху на площі Тяньаньмень в Пекіні в 1989 році, повідомляє Deutsche Welle.

Восьмиметровий "Стовп сорому" роботи датського скульптора Йєнса Гальскіота зняли з п'єдесталу і відвезли. Територія була оточена, журналістам не дозволили наблизитися до статуї та знімати те, що відбувається.

Скульптура зображує 50 тіл, що символізують загиблих під час урядових репресій. Вона стояла на території кампусу Гонконзького університету з 1997 року, коли Гонконг повернувся до юрисдикції Китаю після 99-річної оренди цієї території Великобританією. У жовтні 2021 року керівництво університету розпорядилося забрати статую.