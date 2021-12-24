У Франції антирекорд із добового приросту COVID-19

У Франції зафіксували новий максимум нових випадків коронавірусу за час пандемії – 91 608 заражень за добу, повідомляє Європейська правда.

Раніше цього дня міністр охорони здоров'я Олів'є Веран назвав кількість нових заражених у 88 тисяч, пишуть французькі ЗМІ.

"Це найгірші показники з початку пандемії" , - сказав міністр.

Попередній рекорд - 86 852 випадки за добу - датований 7 листопада 2020 року, але він став результатом запізнення з подачею статистичних даних.

"До кінця місяця ми, швидше за все, перевищимо 100 000 заражень на день" , – попередив Олів’є Веран.

Таке зростання кількості випадків також пояснюється кількістю тестів, які з наближенням свят роблять частіше.