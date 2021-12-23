У "Діє" з'являться нові функції: охочих запрошують протестувати

"Дія" запускає дві нові функції та запрошує усіх охочих взяти участь у бета-тестуванні, повідомляє УНІАН.

Будуть тестувати "PhotoID без гімнастики для шиї" та опитування.

Зазначається, що можна тестувати як одну нову функцію, так і обидві.

Однак для тестування PhotoID потрібно мати біометричний документ у "Дії" – ID-картку або закордонний паспорт.

Раніше стало відомо, що "Дія" запустили нову функцію з COVID-документами. Користувачі отримали змогу завантажити сертифікат про вакцинацію у форматі PDF.