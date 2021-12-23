Список професій для військового обліку жінок переглянуть

Голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич заявив, що список професій, представниці яких мають стати на військовий облік, планують скоротити, повідомляє Новое время.

У своєму Facebook він написав, що вранці обговорив це питання з міністром оборони Олексієм Резніковим.

За словами Завітневича, список професій мало визначати Міністерство оборони, а після його публікації «ми побачили, що він дуже великий».

"Дійшли згоди, що перелік буде переглянуто в бік зменшення та здорового глузду, бо там є професії, які справді не знадобляться Збройним Силам та іншим військовим формуванням. Але сама ініціатива правильна, країна має знати свої резерви, ми маємо бути готові, бо ситуація зобов’язує" , — зазначив він.

Раніше Міністерство оборони розширило перелік спеціальностей і професій, які передбачають, що жінки мають стати на військовий облік військовозобов'язаних.

У переліку — такі популярні професії, як програмісти, лікарі, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, бухгалтери, співробітники ресторанів і готелів тощо.