На Центральному вокзалі Києва почали встановлення ялинки

Сьогодні, 23 грудня, у Києві порушили кримінальну справу за фактом відсутності ялинки на Центральному залізничному вокзалі. Пізніше "Укрзалізниця" заявила про початок робіт, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Сьогодні навіть військова контррозвідка шукала головну залізничну ялинку, а ми її знайшли. Тобто зрада скасовується. Тож можете бути спокійними, її саме зараз монтує компанія-партнер, яка була визначена через Prozorro" , - пише пресслужба УЗ.

"Укрзалізниця" обіцяє ввімкнути ялинку вже 24 грудня.

facebook.com/Ukrzaliznytsia

facebook.com/Ukrzaliznytsia

facebook.com/Ukrzaliznytsia

Згідно з даними прокуратури, новорічна ялинка на столичному вокзалі повинна була бути встановлена до 17 грудня. Водночас філію "Вокзальна компанія" запідозрили в розкраданні 5 млн гривень.

"Укрзалізниця", зі свого боку, відзначає, що ялинка коштує 600 тисяч гривень.