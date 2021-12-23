СБУ розпочала розслідування проти нардепа Шевченка: підозрюють у держзраді

Народного депутата Євгена Шевченка, якого було виключено зі складу фракції "Слуга народу", підозрюють у державній зраді. Служба безпеки України відкрила кримінальну справу стосовно скандального парламентаря за ст. 111 КК, повідомляє Обозреватель.

Про це сам нардеп написав у себе у Telegram-каналі. Шевченко переконаний, що таким чином діюча українська влада продовжує боротися з потенційними конкурентами на політичній арені.

"Тепер я в одному списку з Медведчуком та Порошенком. Весела компанія, чи не так?" , – зауважив він, натякаючи на резонансні підозри своїм колегам по парламенту, які також переконані в політичній розправі над ними.

Шевченко додав, що СБУ нібито "шиє" йому створення так званого російського світу в Україні. До цього належить його необґрунтовано міцна прихильність до Олександра Лукашенка.