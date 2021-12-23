На офіційні поїздки Зеленського витратили понад 40 млн.

На офіційні поїздки президента Володимира Зеленського цьогоріч було витрачено вже майже 42 млн грн. Найбільше грошей пішло на візити президента за кордон - 34,5 млн грн.﻿ Про це у відповідь на запит редакції повідомили у Державному управлінні справами.

Так, з 1 січня по 16 грудня (коли ми запитували інформацію) касові витрати на підготовку та здійснення візитів офіційних делегацій на чолі з президентом України за кордон становили 34 546 700 грн. З них на самі відрядження витратили 13 441 900 гривень, а на послуги авіаперевезення 21 104 800 грн.

На подорожі президента в межах України за вказаний період було витрачено 7 383 100 грн, з них на авіаперевезення - 6 149 400 грн, а на самі відрядження - 1 233 700 грн.

У ДУС нам повідомили, що не ведуть окремого обліку витрат по кожному візиту президента за кордон. Але надали статистику щомісячних витрат на офіційні візити президента Зеленського по Україні.

Так, наприклад, на авіаперевезення делегації президента по Україні у 2021 році найбільше витратили у травні - понад мільйон грн, а також у липні (993 тис. грн), грудні (861 тис. грн) та листопаді (500 тис. грн), коли Зеленський, до речі, літав у Гуту.

У розрізі по місяцях касові видатки на оплату послуг з авіаперевезення офіційних делегацій на чолі з президентом в межах України виглядають натсупним чином:

лютий 487600 грн

березень 12400 грн

квітень 442800 грн

травень 1041500 грн

червень 644100 грн

липень 993700 грн

серпень 491500 грн

вересень 395600 грн

жовтень 277700 грн

листопад 500700 грн

з 1 по 16 грудня 861800 грн

А от на відрядження офіційних делегацій на чолі з президентом в межах України найбільше витратили якраз у грудні. У розрізі по місяцях: