РФ отправила в ОРДЛО очередной "гумконвой" - МИД

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв‘язку з продовженням Російською Федерацією протиправної практики направлення на територію України так званих "гуманітарних конвоїв", повідомляє УНІАН.

"23 грудня РФ вчергове проігнорувала раніше висловлені неодноразові застереження України та без її офіційної згоди, з порушенням законодавства України, умов та модальностей доставки гуманітарної допомоги, незаконно направила на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях 105-й так званий "гуманітарний конвой" РФ. Переміщення відбулося через непідконтрольну уряду України ділянку державного кордону України, через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" , - йдеться у оприлюдненому коментарі МЗС України.

Наголошується, що це унеможливило передбачене українським законодавством його обов'язкове оформлення представниками прикордонних та митних органів України.

У цьому зв‘язку МЗС України надіслало російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту із вимогою до Російської Федерації припинити вчинення протиправних дій проти суверенітету нашої держави та неухильно дотримуватися міжнародного права та законодавства України.

На сайті так званого Міністерства охорони здоров’я "ДНР" сьогодні, 23 грудня, розмістили інформацію про прибуття 105-го гуманітарного конвою з Росії, який доставив лікарські препарати та медзасоби.

Окремі ЗМІ повідомили, що у складі гуманітарної допомоги – понад 270 тис. доз вакцини проти коронавірусу "Супутник Лайт".