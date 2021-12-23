Уряд Бельгії прийняв рішення закрити атомні електростанції

Уряд Бельгії досяг угоди про закриття існуючих атомних електростанцій в 2025 році. При цьому інвестиції в майбутні технології ядерної енергетики будуть збережені, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

Семипартійна коаліція кілька тижнів сперечалася на цю тему.

Зелені виступали за дотримання закону 2003 року про вихід з ядерної енергетики, а ліберали наполягали на тому, щоб два новітніх реактора залишалися працювати.

Дві атомні електростанції Бельгії, в цілому з сімома реакторами, управляються французьким підприємством Engie.

Після нічних переговорів основна група міністрів досягла компромісу, згідно з яким остання існуюча атомна електростанція буде закрита в 2025 році.

Бельгія інвестує 100 млн євро в дослідження майбутньої ядерної енергетики з акцентом на менші модульні реактори.

Уряду країни все ще потрібно визначити, як компенсувати дефіцит енергії з можливістю використання газових установок. Рішення про це може бути прийнято тільки до березня.