США не готові відповісти на вимоги Росії – посол США в РФ

Попри те, що Росія вимагає термінової відповіді від Сполучених Штатів з гарантій своєї безпеки, американці пропонують почекати та спочатку обговорити занепокоєння Кремля з партнерами по НАТО, повідомляє Сьогодні.

Такий сценарій розповів російському виданню "Комерсант" посол США в Москві Джон Салліван.

"США не готові просто взяти та підписати ці документи. Тим більше, що один із них адресований не США, а НАТО, передбачається, що це буде договір між Росією та НАТО, так що це просто неможливо" , – наголосив дипломат.

Джон Салліван також сказав, що діалог може бути, але на компроміс щодо ключових цінностей Вашингтон не піде.