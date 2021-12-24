24 грудня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначається День подорожей по вітринах, повідомляє УНІАН.

24 грудня - Святвечір у західних християн - день напередодні Різдва Христового.

В Україні - День працівників архівних установ, в Іспанії, Мексиці - Хороша ніч, в Італії - Свято семи риб, у Фінляндії - День декларації про Різдвяний мир, в Лівії - День Незалежності, в США - День Егг-нога, в Мікронезії - День Конституції.

Пам'ятні дати 24 грудня, річниці та події

24 грудня 1777 капітан Джеймс Кук і його кораблі "Резольюшн" і "Діскавері" відкрили острів, який 2 січня Кук назвав островом Різдва.

24 грудня 1801 року в промисловому містечку Камборн на південному заході Англії механік-конструктор Річард Тревітік продемонстрував перший паровий автомобіль. Він був розрахований на вісім пасажирів і приводився в рух паровою машиною з одним горизонтальним циліндром і котлом високого тиску на рамі між двох величезних задніх коліс. Вугілля в котел підкидав кочегар, що стояв на комах. У 1829 році паровики стали найшвидшим транспортом для пасажирів - швидкість містких Омнібусів досягала 24 км/год.

У 1834 році паровий Омнібус Мачероні і Сквайра показав рекордну для тих років надійність - 2740 км без будь-якого ремонту. Серйозною перешкодою розвитку поромобілів стали коні, які лякалися при вигляді екіпажу, що вивергає гуркіт і пари, і ставали некерованими. На паровики ополчилися процвітаючі тоді кінні компанії і власники доріг (не кожна бруківка витримувала паровий екіпаж з важким котлом).

В результаті в 1865 році був прийнятий так званий "Закон про червоний прапор", згідно з яким перед кожним самохідним екіпажем не ближче 55 метрів повинна бути йти людина, що попереджала про можливу небезпеку. Проте, зазнали численні удосконалення поромобілі застосовувалися аж до 1910-х років і надавали серйозну конкуренцію автомобілям з двигунами внутрішнього згоряння.

У цей день в 1865 році був заснований Ку-клукс-клан. 13 жовтня 1999 року міська рада Чарлстона (Штат Південна Кароліна) проголосувала за те, щоб визнати Ку-клукс-клан терористичною організацією. У прийнятій резолюції також засуджуються будь-які інші угруповання, які "сіють ненависть до інших людей, рас, релігій, культури або способу життя". В даний час Ку-клукс-клан не утворює єдиної організації, до нього відносять себе невеликі групи активістів, зосереджені майже виключно в південних штатах США, але також прихильники його діють і в інших країнах.

24 грудня 1982 року в Києві здійснив свій перший дослідний політ найбільший у світі військово-транспортний літак Ан-124 "Руслан", створений ОКБ Антонова. Висота літака становить 21,1 м, розмах крил - 73,3 м, максимальна злітна маса - 392 тонни, вантажопідйомність - 120 тонн, дальність польоту - 16 000 км. В 1990 році "Руслан" здійснив кругосвітній переліт, покривши 50 005 км за 72 години 16 хвилин і встановивши 7 світових авіаційних рекордів.

Цивільний варіант літака може виконувати польоти на всіх географічних широтах і призначений для перевезення великих вантажів на далекі відстані. На озброєння військово-транспортної авіації СРСР літак надійшов у січні 1987 року. Серійно вироблявся Ульяновським авіаційним промисловим комплексом "Авіастар" в 1984-2004 роках і Київським авіазаводом "Авіант" в 1982-2003 роках. У 2004 році виробництво літаків Ан-124 було зупинено. В цілому даний літак - володар близько двохсот п'ятдесяти світових рекордів. Другий екземпляр літака Ан-225 готовий приблизно на 70%, але питання його добудови так і не вирішене.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 24 грудня вшановує пам'ять преподобного Никона Печерського (ігумена Києво-Печерської Лаври) і преподобного Данила Стовпника (подвижника). Інші назви свята: "Никон", "Никон сухий Печерський"," Данило", "Данила і Лука".

Що сьогодні не можна робити

За старих часів в цей день не рекомендувалося виходити з дому без особливої потреби. Вважалося, що на вулицях бродить різна нечисть. Зазвичай вона показувалася у вигляді хуртовини.

Прикмети на 24 грудня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

ворони перелітають з місця на місце і не можуть заспокоїтися - бути хуртовини;

сороки голосно стрекочуть - до похолодання;

скільки снігу на Никона - стільки і трави буде навесні.

Іменини 24 грудня

Іменини у Омеляна, Миколи, Івана, Луки, Леонтія, Терентія і Петра.