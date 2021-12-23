Кулеба обговорив з Боррелем безпеку України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив телефоном із головою дипломатії Євросоюзу Жозепом Боррелем ситуацію з безпекою, повідомляє Корреспондент.

"Провів телефонну розмову з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Головна тема - ситуація безпеки. Ми обидва погодилися з ключовим принципом: рішення щодо безпеки України можуть прийматися лише за участю України, а рішення щодо безпеки Європи загалом - за участю ЄС" , - написав Кулеба у Twitter.

Перед цим Боррель заявив, що Євросоюз наполягає на представленні своїх інтересів на можливих переговорах з Росією з питань безпеки в Європі.