ЦВК просить Донецьку і Луганську ВЦА оцінити можливість виборів навесні

Центральна виборча комісія звернулася до військово-цивільних адміністрацій Донецької і Луганської областей щодо можливості провести місцеві вибори в окремих територіальних громадах Донбасу 27 березня 2022 року. Про це повідомляється на сайті ЦВК, повідомляє Новое время.

ЦВК очікує на відповідь від військово-цивільних адміністрацій Донецької і Луганської областей до 13 січня 2022 року.

У комісії пояснили, що через операцію Об'єднаних сил у Донецькій і Луганській областях на окремих територіях існує загроза безпеці виборів і учасників виборчого процесу. Тому ЦВК може ухвалити рішення про можливість чи неможливість провести вибори лише на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій.

Наприкінці серпня 2021 року в ЦВК на підставі висновків Донецької і Луганської ОДА-ВЦА заявили, що провести місцеві вибори у 18 окремих територіальних громадах на Донбасі неможливо.

ЦВК надсилала аналогічні звернення у жовтні 2020 року та березні 2021-го. Тоді в Донецькій та Луганській ОДА-ВЦА також заявляли, що проведення виборів є неможливим.