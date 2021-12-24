Білоруський посол розповів, від чого залежить позиція Лукашенка щодо Криму

Білоруський посол розповів, від чого залежить позиція Лукашенка щодо Криму

Посол Білорусі в Україні Ігор Сокол заявив, що позиція Олександра Лукашенка щодо статусу анексованого Росією Криму залежить від відносин Лукашенка з українською владою, повідомляє УНІАН.

Як пише "Радіо Свобода", про це дипломат сказав в етері одного з українських телеканалів.

"Від позиції України залежатиме позиція президента Республіки Білорусь. Ми бачимо, що за останні півтора року Україна повністю радикалізувалася щодо Республіки Білорусь, тому всі подальші дії президента… будуть кроками у відповідь на дії української влади", – сказав Сокол.

Він додав, що Білорусь "ніколи не ставила під сумнів територіальну цілісність і суверенітет України, але ми повинні виходити з реальної політики".

"Олександр Григорович визнає чи не визнає, поїде він туди (до Криму) чи ні – залежить лише від дій української влади", – зазначив Сокол.

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