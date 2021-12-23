Французький експрем'єр увійшов до ради директорів російської компанії

Колишнього прем'єр-міністра Франції Франсуа Фійона обрано до ради директорів російської компанії Сибур. Про це йдеться на сайті компанії, повідомляє Ліга.net.

Фійон отримав посаду незалежного директора у раді директорів компанії Сибур.

Сибур Холдинг – найбільший нафтохімічний холдинг Росії. Сировинна основа бізнесу Сибур – перероблення попутного нафтового газу в Західному Сибіру і виробництво зріджених вуглеводневих газів. Вуглеводнева сировина переробляється в синтетичні каучуки та полімери.

Фійон був прем'єр-міністром в уряді Ніколя Саркозі у 2007-2012 роках.

2016-го він зібрався йти в президенти і виграв праймеріз республіканців. Він відкрито закликав до "відновлення відвертих та міцних відносин" з Путіним; окупацію Криму порівняв із реалізацією "права народів на самовизначення"; неодноразово називав санкції проти РФ безглуздими, виступав за їхнє зняття і обіцяв цьому допомогти, якщо переможе.

2017-го Фійон опинився в центрі двох корупційних скандалів. Спочатку з'ясувалося, що він за $50 000 організував зустріч ліванського мільярдера з Путіним; а потім, що його дружина вважалася у нього помічницею, доки він працював у парламенті, і отримувала зарплату, нічого не роблячи. Суд оштрафував та позбавив волі Фійона, а також заборонив обіймати держпосади протягом 10 років.

Наприкінці червня 2021-го Фійон увійшов до ради директорів російської компанії Зарубіжнафта.