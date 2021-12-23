Останні дві області незабаром перейдуть у "жовту" зону

У двох областях, які все ще залишаються у червоній зоні – Волинській та Запорізькій – ситуація щодо захворювання на COVID-19 стабілізується, що дозволяє вивести їх із червоної зони найближчим часом, повідомляє Корреспондент.

Про це у четвер, 23 грудня, сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко у коментарі РБК-Україна.

"В Україні вже п'ять тижнів поспіль фіксується тенденція до зменшення кількості зареєстрованих випадків COVID-19. Міністерство щодня аналізує ознаки епідемічної небезпеки в регіонах і за його результатами спостерігаємо стабілізацію ситуації у Волинській та Запорізькій областях. Наразі показники дозволяють нам вивести із червоного рівня епідемічної небезпеки ці два регіони" , – зазначив Ляшко.

За його словами, у цих двох областях 20 - 22 грудня спостерігається стабілізація останнього показника епідемічної небезпеки, що дозволяє розглянути питання щодо скасування червоного рівня карантину. Зокрема це коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

"У Волинській області показник виявлення випадків інфікування протягом зазначеного періоду знизився з 22,3% до 18,1%, а в Запорізькій області - з 23,4% до 18,9%. Також у цих регіонах зростає кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, знижується рівень госпіталізації, динаміка рівня госпіталізації та завантаженість ліжок із киснем” , – сказав міністр.

Він повідомив, що МОЗ зробив подання до Кабінету Міністрів про скликання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду цього питання.