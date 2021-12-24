В Італії заборонили усі масові новорічні заходи

В Італії на тлі поширення штаму коронавірусу (COVID-19) Омікрон ввели заборону на масові заходи до Нового року та Різдва. Обмеження діятимуть до 31 січня, повідомляє Обозреватель.

Згідно з матеріалами одного з місцевих видань, будуть заборонені всі концерти та заходи просто неба, а дискотеки та нічні клуби – закриті.

Єдина відмінність від минулого року – відсутність обмеження на кількість гостей вдома

Також у країні знову вводять обов'язкове носіння захисних масок на вулиці.

Зазначимо, що за останню добу в Італії виявлено 44,5 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус.