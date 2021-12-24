Компанії у Криму почали приховувати інформацію про власників

Як мінімум 60 юридичних осіб у тимчасово окупованих Криму та Севастополі, які були оформлені як Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), в поточному році закрили інформацію про засновників або директорів. Причиною є захист від ризиків західних санкцій, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

У кількох десятків компаній на півострові в розділі "Відомості про учасників/засновників юридичної особи" внесено запис про обмеження доступу до інформації. У половини з них також немає інформації про директора.

Російська влада дала таке право компаніям у 2019 році, визначивши випадки, коли доступ до відомостей з реєстру юридичних осіб може бути обмежений. Однією з причин отримання такого права є місцеперебування юрособи на території Республіки Крим або міста Севастополя.

Доступ до відомостей обмежується місцевими управліннями ФНС за заявою юрособи.