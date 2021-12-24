Держдеп схвалив повернення до перемир'я на Донбасі

США продовжують закликати Росію відвести озброєння, зосереджені вздовж кордонів з Україною. Також Штати вітають заяву ОБСЄ про те, що контактна група з врегулювання на сході України домовилася повернутися до дотримання режиму припинення вогню, повідомляє Новое время.

"Сполучені Штати вітають вчорашнє оголошення ОБСЄ щодо „повної рішучості“ урядових сил України і підтримуваних Росією сил на сході України повністю дотримуватися заходів контролю за перемир’ям від 22 липня 2020 року" , — йдеться в повідомленні керівника пресслужби Держдепартаменту Неда Прайса.

We welcome yesterday’s ceasefire announcement between Ukraine and Russia-led forces in eastern Ukraine. Diplomacy and de-escalation is the best way to resolve the crisis in Donbas. https://t.co/Z5JhtAXFL4 — Ned Price (@StateDeptSpox) December 23, 2021

США вважають, що конфлікт на сході України може бути вирішений тільки в «атмосфері деескалації», готові підтримати ОБСЄ і Нормандський процес.