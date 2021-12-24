Держдеп схвалив повернення до перемир'я на Донбасі
США продовжують закликати Росію відвести озброєння, зосереджені вздовж кордонів з Україною. Також Штати вітають заяву ОБСЄ про те, що контактна група з врегулювання на сході України домовилася повернутися до дотримання режиму припинення вогню, повідомляє Новое время.
"Сполучені Штати вітають вчорашнє оголошення ОБСЄ щодо „повної рішучості“ урядових сил України і підтримуваних Росією сил на сході України повністю дотримуватися заходів контролю за перемир’ям від 22 липня 2020 року", — йдеться в повідомленні керівника пресслужби Держдепартаменту Неда Прайса.
США вважають, що конфлікт на сході України може бути вирішений тільки в «атмосфері деескалації», готові підтримати ОБСЄ і Нормандський процес.