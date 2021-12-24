Президент Чорногорії заразився на коронавірус
Президент Чорногорії Міло Джуканович отримав позитивний результат тесту на COVID-19. У нього легкі симптоми захворювання, він почувається добре. Про це йдеться на сайті президента Чорногорії, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.
Напередодні глава балканської країни контактував з людиною, інфікованою коронавірусом.
"Відповідно до епідеміологічних заходів він знаходиться в самоізоляції, звідки буде виконувати свої звичайні президентські обов'язки", - йдеться в повідомленні.