Президент Чорногорії заразився на коронавірус

Президент Чорногорії Міло Джуканович отримав позитивний результат тесту на COVID-19. У нього легкі симптоми захворювання, він почувається добре.﻿ Про це йдеться на сайті президента Чорногорії, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

Напередодні глава балканської країни контактував з людиною, інфікованою коронавірусом.