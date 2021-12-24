Пенсіонери Словаччини отримають по 300 євро за вакцинацію

Близько 500 тисяч жителів Словаччини віком від 60 років отримають до новорічних свят по 200 євро або 300 євро за проходження вакцинації від COVID-19, повідомляє Лента.Ру.

Як відзначають місцеві ЗМІ, у Словаччині було прийнято закон про виплату літнім громадянам 200 євро, якщо вони отримали дві дози вакцини, та 300 євро за три дози препарату. Загалом на фінансове заохочення пенсіонерів держава виділила 279 мільйонів євро.

З 22 листопада влада Словаччини ввела в країні локдаун для невакцинованих від коронавірусу громадян. Нещеплені жителі не можуть відвідувати ресторани, торгові центри, масові та спортивні заходи. Їм буде дозволено ходити до магазинів товарів першої необхідності та аптеки. На той момент у республіці були повністю щеплені від коронавірусу лише 45 відсотків жителів.