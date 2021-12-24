Афганським жінкам заборонили відвідувати лікарів без чоловіка

Влада радикального руху Талібан в афганській провінції Ґазні заборонила лікарям надавати допомогу жінкам, якщо їх не супроводжує чоловік. Раніше жінки могли приходити до лікарень у супроводі родичок, повідомляє Новое время.

За даними одного з арабських ЗМІ, комісія талібів ухвалила, що це «незаконно та аморально», якщо жінка звертається до лікарні без відома чоловіків. Від лікарів зажадали не надавати допомогу таким пацієнткам та не запускати їх до лікарень.

Джерело видання повідомило, що заборона поширюється і в інших провінціях Афганістану через так зване Міністерство ісламського призову та орієнтації.