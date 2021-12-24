У Південній Кореї помилували екс-президента

Влада Південної Кореї помилувала колишнього президента Пак Кин Хе, засуджену за корупцію, повідомляє Лента.Ру.

За даними Yonhap, відповідне рішення прийнято з гуманітарних міркувань з урахуванням її здоров'я. У 2019 році Пак Кин Хе була зроблена хірургічна операція на плечі, а в 2021 році колишнього президента кілька разів госпіталізували через хронічні болі в плечі та хребті.

Президентські повноваження Пак Кин Хе було припинено у 2017 році внаслідок процедури імпічменту. Її звинуватили у корупції та у квітні 2018 року засудили до позбавлення волі. Прокуратура вимагала для неї 30 років ув'язнення та штрафу у розмірі 118,5 мільярда геть (близько 95 мільйонів доларів). Суд засудив її до 24 років ув'язнення та штрафу приблизно 95 мільйонів доларів.

Видання South China Morning Post зазначає, що всі останні південнокорейські президенти потрапляли до в'язниці після закінчення своїх термінів.