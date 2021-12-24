Президент Естонії закликав Захід відмовитись від вимог РФ
Президент Естонії Алар Каріс закликав Захід відмовитися від пропозицій безпеки Росії, повідомляє Лента.Ру.
Як передає естонське телебачення, політик вважає, що про обговорення вимог Москви про гарантії безпеки не може бути й мови.
"Врешті-решт відносини з Росією колись повинні будуть увійти в якісь розумні рамки. Ніхто не хоче ескалації. Але про обговорення цих пунктів, я вважаю, не може бути й мови", - сказав він.
Каріс заявив, що останнім часом майже кожен день із Росії йдуть дуже сильні сигнали. Він назвав пропозиції Москви "списком команд".
"Єдина зброя проти цього - те, що західні країни, особливо країни НАТО єдині у цьому відношенні, і ця інформація в найкоротший термін дійде до всіх сторін", - зазначив він.
Президент Естонії закликав не боятися Росії, а стримувати її.
"Ми повинні йти нога в ногу з союзниками і не дозволяти розколювати себе, що, зрозуміло, є однією з цілей сьогоднішньої Росії - розсварити нас між собою, на Захід-Схід, на Північ-Південь, посваритися зі США", - наголосив він.