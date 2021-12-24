У Британії засудили агресію РФ щодо України та НАТО

У Великій Британії засуджують агресивну риторику Росії стосовно України та Організації Північноатлантичного договору (НАТО), повідомляє УНІАН.

Про це йдеться у заяві державного секретаря в закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Елізабет Трасс, оприлюдненій на сайті уряду Британії.

"Я засуджую агресивну і підбурюючу риторику Кремля проти України та НАТО. НАТО є оборонним альянсом, і Україна продовжує демонструвати похвальну стриманість у зв'язку з російською провокацією і агресією" , - заявила Трасс.

Вона зазначила, що нарощення військ на кордоні з Україною і в незаконно анексованому Криму є неприйнятним. Трасс додала, що будь-яке вторгнення буде величезною стратегічною помилкою, яке отримає сильний відпір, в тому числі завдяки скоординованим з союзниками санкціям, які завдадуть серйозної шкоди інтересам і економіці РФ. За її словами, підтримка Британією України є непохитною.