Командувач ВМС України про будівництво нових баз в Очакові та Бердянську: противник знає, чому ми це робимо

Військово-морські сили України посилять свою присутність у водах Чорного моря, також створять нові військові бази на території Очакова та Бердянська. На будівництво об'єктів Британія надала Україні кредит, повідомляє Обозреватель.

Як розповів контрадмірал, командувач Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа, Україна вже розпочала будівництво нових військових об'єктів на Азовському та Чорному морі. Зокрема, Міністерство оборони почало зводити адміністративні будівлі для розміщення особового складу.

"Це нова база, до цього у нас взагалі місця базування на Азові не було, не було відповідних земель, не було гідротехнічних споруд. Це маленька, але перемога" , – прокоментував початок будівництва Неіжпапа.

Він також додав, що Міноборони отримало близько 27 гектарів для будівництва головної військово-морської бази біля Очакова. Говорячи про те, які кораблі базуватимуться на даних об'єктах, контрадмірал зазначив, що в Бердянську будуть розміщуватися всі кораблі, що знаходяться в Азовському морі.

"Це буде основна база забезпечення та розташування сил ВМС. Також там будуть розміщені пункти для маневрів" , - сказав він.

На Чорному морі, за його словами, будуть розташовані три основні бази: база в Одесі; база у Южному для дивізійно-патрульних катерів типу "Айленд"; а також головна база з основними ударними силами флоту – в Очакові.

"Не хочу розкривати всі елементи місця базування та причини, чому ми вибрали саме це місце. Думаю, що супротивник і так знає" , – сказав Неіжпапа.

Він також зазначив, що завершити будівництво військово-морських баз Міноборони планує до 2024 року. Тоді ж очікується суттєве зростання кількості корабельного складу.

Неіжпапа наголосив, що зведення інфраструктури здійснюватиметься з фінансовою та інженерною допомогою Великої Британії.