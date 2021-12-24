10 найкращих фільмів на Різдво, які допомагають вірити у дива

Різдвяні свята вже близько, і багато хто в такий важкий рік піднімає собі настрій тематичними фільмами. Хтось дивиться традиційні "Один вдома", "Ялинки" чи класику радянської комедії. Однак якщо ці кінострічки здаються вже заїждженими, зазначимо, що є й інші фільми, здатні зробити настрій святковим і навіть допомогти повірити у дива, повідомляє Обозреватель.

Створити атмосферу та підігріти настрій допоможе "Різдвяний принц", "Чарівне Різдво", "Остання відпустка", "Офісна різдвяна вечірка" та інші. OBOZREVATEL створив добірку фільмів, які допоможуть повірити в дива (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

1. "Різдвяний принц: Королівське весілля"

Американський романтичний комедійний фільм, який розповідає про журналістку на ім'я Ембер. Вона отримала завдання написати статтю про життя принца Річарда Чарлтона, з яким вони незабаром спалахують любов. Вони одружуються і готуються до появи первістка.

Дата випуску: 2018;

Жанр: драма, мелодрама;

У головних ролях: Роуз Макваєр, Бен Лам, Еліс Криге, Сара Дуглас та інші.

2. "Чарівне Різдво"

Різдвяна казка із драматичним сюжетом. У центрі сюжету Джіні Грейнджер, яка забула про радість Різдва. Вона зустрічає ангела, який допомагає їй повірити у диво та дарує відчуття свята.

Дата випуску: 1985;

жанр: сімейний, фантастика;

У головних ролях: Мері Стінберген, Гері Басараба, Гаррі Дін Стентон, Артур Хілл, Елізабет Арнуа та інші.

3. "Остання відпустка"

Продавець кухонного прилавка Джорджія Берд, одного разу несподівано дізнавшись про те, що її дні пораховані, вона вирішує реалізувати свою давню мрію, і вирушає на фешенебельний європейський курорт. Її помилково вважають за багату ексцентричну особу, чим вона користується.

Дата випуску: 2006;

Жанр: комедія, романтика;

У головних ролях: Квін Латіфа, Алісія Вітт, Жерар Депардьє та інші.

4. "Офісна різдвяна вечірка" / "Новорічний корпоратив"

Напередодні свят багато компаній влаштовують корпоративи, де всі відпочивають та тішаться. Співробітники IT-компанії під управлінням Клея Венстоуна не стали винятком і в передчутті вечірки. Але в один день його сестра, яка володіє часткою акцій компанії, вирішує закрити філію і Клей вигадує план, щоб врятувати організацію.

Дата випуску: 2016;

Жанр: комедія;

У головних ролях: Джейсон Бейтман, Олівія Манн, ТіДжей Міллер, Дженніфер Еністон, Кейт Маккіннон та інші.

5. "Хлопчик на ім'я Різдво"

Художній фільм заснований на однойменній книзі Метта Хейга. Кінострічка розповідає про хлопчика на ім'я Ніколас, який вирушає на північ у пошуках свого батька.

Дата випуску: 2021; фантастика, сімейний; У головних ролях: Генрі Лоуфулл, Мегі Сміт, Стівен Мерчант, Міхіл Хейсман та інші.

6. "Відпустка з обміну"

Фільм розповідає про двох жінок, одна з яких проживає у Лондоні, а інша у Лос-Анджелесі. Вони зіштовхуються з розчаруваннями у житті і наважуються помінятися будинками на урочисті дні. Незабаром кожна зустрічає своє кохання, і стають щасливими.

Дата випуску: 2006;

Жанр: романтика, комедія;

У головних ролях: Джуд Лоу, Камерон Діас, Кейт Уінслет та інші.

7. "Найщасливіший сезон"

У центрі сюжету молода дівчина, яка планує запропонувати своїй дівчині під час щорічного свята сім'ї, коли дізнається, що її кохана все ще не розповіла своїм консервативним батькам, що вона є лесбіянка.

Дата випуску: 2006;

Жанр: романтика, комедія;

У головних ролях: Крістен Стюарт, Маккензі Девіс, Ден Леві, Клеа ДюВалл та інші.

8. "Убивче Різдво Гарольда і Кумара"

Давні приятелі посварилися через зруйновану ялинку. Вони вирушають за новою зеленою красунею, і потрапляють у шалену пригоду. Дорогою зустрічають Санта Клауса, у якого випадково вистрілили, а також свого друга.

Дата випуску: 2011;

Жанр: романтика, комедія;

У головних ролях: Кен Пенн, Ніл Патрік Харріс, Джон Чо, Паула Гарсес та інші.

9. "Різдво на двох"

У сюжеті кінострічки дівчина на ім'я Кейт, яка працює в магазині різдвяних товарів, зловживає випивкою та давно кинула переживати через особисте життя. Але одного разу вона знайомиться з милим чоловіком на ім'я Том, який змінює її життя та свідомість.

Дата випуску: 2019;

Жанр: романтика, комедія;

У головних ролях: Емілія Кларк, Генрі Голдінг, Емма Томпсон, Мішель Йео та інші.

10. "Пара на свята"

Фільм розповідає про двох незнайомців, які втомилися проводити відпустку на самоті та вирішують зустрічати Різдво, Новий рік та інші свята разом. Вони підтримують платонічні стосунки цілий рік, але незабаром закохуються один одного.