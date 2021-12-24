У МЗС РФ заявили про готовність до переговорів з Україною щодо газового транзиту

Москва готова на переговори про продовження транзиту газу через Україну, коли буде розуміння, хто, в яких обсягах та на яких умовах його закуповуватиме.﻿ Про це заявив директор другого департаменту країн СНД МЗС Росії Олексій Поліщук, повідомляє Лента.Ру.

Він зазначив, що питання постачання російського газу до країн Західної та Центральної Європи та його транзиту через територію України мають виключно комерційний характер.

"Зі зрозумілих причин переговори про продовження транзиту можна вести лише тоді, коли є чітке розуміння, хто з партнерів буде готовий закуповувати російський газ, у яких обсягах та на яких умовах. Тема транспортування в цьому випадку вторинна" , - сказав Поліщук.

Дипломат зауважив, що чинний контракт на транзит газу діє ще три роки - до 31 грудня 2024 року, проте Київ уже зараз ставить питання про його продовження, що "може переслідувати лише політичні цілі".