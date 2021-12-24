Мігранти намагалися перетнути білорусько-польський кордон на човні
Прикордонна служба Польщі заявила про запобігання незаконному переходу білорусько-польського кордону, здійсненому майже 50 мігрантами, повідомляє Корреспондент.
"За минулу добу 48 людей намагалися перетнути кордон Польщі та Білорусі", - інформувало польське прикордонне відомство у четвер.
У прикордонній службі зазначили, що велика група мігрантів з Іраку намагалася потрапити до Польщі на надувному човні через річку.
"На ділянці, що охороняється підрозділом прикордонної служби в місті Кринки, група з 24 громадян Іраку переправилася через річку Свислоч на надувному човні у бік Польщі", - наголошується в повідомленні.
У польському відомстві додали, що "білоруські служби допомагали іноземцям". Мігрантів затримано.