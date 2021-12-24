Українцям на лікарняні та декретні виділили 1,75 млрд
Фонд соціального страхування виділив 1,75 мільярда гривень на виплати допомог із тимчасової втрати працездатності, вагітності та пологів і на поховання, повідомляє Укрiнформ.
“Сьогодні Фонд соціального страхування України направив 1 мільярд 750 мільйонів гривень фінансової допомоги з державного бюджету на виплату допомог по тимчасовій втраті працездатності, по вагітності та пологах і на поховання”, - передає пресслужба відомства.
Зазначається, що виділені рішенням уряду кошти дозволили профінансувати допомоги для понад 330 тисяч застрахованих осіб.
“Загалом сьогодні на фінансування матеріального забезпечення ФССУ було направлено майже 1,89 млрд гривень, з яких 1,75 млрд грн отримано з державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.12.2021 № 1318”, - інформують у Фонді соцстрахування.
Як повідомляється, вже профінансовано заяви-розрахунки, прийняті від роботодавців з 9 листопада до 2 грудня включно.
Суми профінансованих Фондом допомог надійдуть на рахунки страхувальників (роботодавців) упродовж декількох днів, залежно від тривалості банківських операцій.
У Фонді соцстрахування зазначають, що всі виплати за листками непрацездатності здійснюються ФССУ у повному обсязі. Водночас у зв’язку із додатковим навантаженням, яке Фонд отримав через пандемію, наявні затримки в строках фінансування. Зокрема, як уточнюється, за підсумками листопада потреба у видатках перевищила надходження на понад 2,7 мільярда гривень.