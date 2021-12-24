Українцям на лікарняні та декретні виділили 1,75 млрд

Фонд соціального страхування виділив 1,75 мільярда гривень на виплати допомог із тимчасової втрати працездатності, вагітності та пологів і на поховання, повідомляє Укрiнформ.

“Сьогодні Фонд соціального страхування України направив 1 мільярд 750 мільйонів гривень фінансової допомоги з державного бюджету на виплату допомог по тимчасовій втраті працездатності, по вагітності та пологах і на поховання” , - передає﻿ пресслужба відомства.

Зазначається, що виділені рішенням уряду кошти дозволили профінансувати допомоги для понад 330 тисяч застрахованих осіб.

“Загалом сьогодні на фінансування матеріального забезпечення ФССУ було направлено майже 1,89 млрд гривень, з яких 1,75 млрд грн отримано з державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.12.2021 № 1318” , - інформують у Фонді соцстрахування.

Як повідомляється, вже профінансовано заяви-розрахунки, прийняті від роботодавців з 9 листопада до 2 грудня включно.

Суми профінансованих Фондом допомог надійдуть на рахунки страхувальників (роботодавців) упродовж декількох днів, залежно від тривалості банківських операцій.

У Фонді соцстрахування зазначають, що всі виплати за листками непрацездатності здійснюються ФССУ у повному обсязі. Водночас у зв’язку із додатковим навантаженням, яке Фонд отримав через пандемію, наявні затримки в строках фінансування. Зокрема, як уточнюється, за підсумками листопада потреба у видатках перевищила надходження на понад 2,7 мільярда гривень.