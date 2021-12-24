У Туреччині пари перед шлюбом зобов'язали проходити тест на СМА

У Туреччині всім парам, які хочуть побратися, перед шлюбом робитимуть скринінг на спинномозкову атрофію (СМА), повідомляє Укрiнформ.

«Парам, які планують одружитися, потрібно буде пройти скринінг на хворобу спинномозкової атрофії (СМА) в рамках зусиль Туреччини по боротьбі зі смертельною хворобою» , - цитує турецький CNN заяву міністра охорони здоров’я Туреччини.

Скринінг буде обов’язковим, лабораторії почнуть його робити з 27 грудня.

Раніше міністр заявляв про те, що за результатами скринінгу пари, які генетично мають ризик народження дитини з СМА, зможуть за бажанням народити дитину за допомогою екстракорпорального запліднення, уникнувши цього ризику. Вартість цієї процедури покриватиме держава.

У Туреччині, за даними МОЗ, цей діагноз ставлять одному з 6 тисяч новонароджених.

СМА - це нервово-м'язове захворювання, що супроводжується втратою мотонейронів та прогресивною атрофією м'язів та призводить до ранньої смерті. Захворювання спричинене генетичним дефектом у гені SMN1.