На Чернігівщині зловили на хабарі начальника райвідділу поліції

На Чернігівщині правоохоронці задокументували факт отримання хабаря начальником одного з райвідділів поліції, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як інформує пресслужба Офісу генпрокурора, керівник відділу поліції пообіцяв власнику приватного господарства вплинути на прокурора, щоб той не подавав апеляційної скарги у справі про надання землі в оренду.

"За свій вплив поліцейський вимагав 20 тис. доларів США. Правоохоронці задокументували отримання ним від підприємця товарно-матеріальних цінностей на суму майже 59 тис. грн, а також талони на 1000 літрів бензину" , - йдеться у повідомленні.

Хабарнику повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).