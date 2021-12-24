Китай надасть Україні стипендії для вищої освіти

Китайська Народна Республіка надасть Україні 37 державних стипендій для навчання за різними освітніми рівнями, а також на мовне стажування, повідомляє Укрінформ.

"Відповідно до Угоди між МОН і Міністерством освіти Китайської Народної Республіки про співробітництво в галузі освіти, уряд КНР надає 37 стипендій на навчання у 2022/2023 навчальному році за освітніми рівнями бакалавр, магістр, доктор філософії, а також на мовне стажування" , - інформували﻿ в МОН.

Прийом заявок на отримання державної стипендії уряду Китайської Народної Республіки відкрито до 31 січня 2022 року.

Також зазначається, що кандидат має пройти обов’язкову реєстрацію на сайті Китайської стипендіальної ради.