Китай надасть Україні стипендії для вищої освіти

Китай надасть Україні стипендії для вищої освіти

Китайська Народна Республіка надасть Україні 37 державних стипендій для навчання за різними освітніми рівнями, а також на мовне стажування, повідомляє Укрінформ.

"Відповідно до Угоди між МОН і Міністерством освіти Китайської Народної Республіки про співробітництво в галузі освіти, уряд КНР надає 37 стипендій на навчання у 2022/2023 навчальному році за освітніми рівнями бакалавр, магістр, доктор філософії, а також на мовне стажування", - інформували﻿ в МОН.

Прийом заявок на отримання державної стипендії уряду Китайської Народної Республіки відкрито до 31 січня 2022 року.

Також зазначається, що кандидат має пройти обов’язкову реєстрацію на сайті Китайської стипендіальної ради.

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