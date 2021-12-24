Японія підтримала бойкот Олімпіади у Пекіні

Японія не надсилатиме представників уряду на Олімпійські Ігри в Пекіні наступного року, підтримавши дипломатичний бойкот, очолюваний США, повідомляє Укрінформ.

Згідно з матеріалами Bloomberg, головний секретар Кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно оголосив у п'ятницю, що Японія направить до Пекіна лише трьох представників неурядових організацій. До цього кроку японський уряд вдався після тиску з боку консерваторів у правлячій Ліберально-демократичній партії, котрі вимагають долучитися до протестів західних країн проти порушень прав людини в Китаї.

Зазначається, що цей крок був особливо важким для прем'єр-міністра Кісіди Фуміо, який намагається зберігати ділові відносини з Китаєм - найбільшим торговим партнером Японії, та партнерські відносини зі США - єдиним військовим союзником його країни.