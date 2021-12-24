РФ продолжает стягивать вооружение к Украине — Bloomberg

Російська Федерація продовжує нарощувати сили на кордоні з Україною та стягує військову техніку. Москва від листопада перекинула до прикордонних районів України «танки, артилерію та системи», повідомляє Новое время.

Про це пише Bloomberg із посиланням на супутникові знімки військово-розвідувальної компанії Janes.

У виданні вказують, що хоча на світлинах зображено обмежену кількість російських військ, «Росія зможе швидко і потай зміцнити сили», відправивши великі формування потягами та літаками.