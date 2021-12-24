Курс валют НБУ на 24 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 24 грудня 2021 року

Курс долара у порівнянні з 23 грудня виріс на 2 коп. до 27.27 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 4 коп. до 30.84 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 2 коп. до 3.71 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 35 коп. до 36.62 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 10 коп. до 29.63 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 6.67 за 1 польський злотий.