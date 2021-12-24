Курс валют НБУ на 24 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 24 грудня 2021 року
Курс долара у порівнянні з 23 грудня виріс на 2 коп. до 27.27 за 1 долар.
Курс євро підвищився на 4 коп. до 30.84 за 1 євро.
Рубль подорожчав на 2 коп. до 3.71 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів підвищився на 35 коп. до 36.62 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 10 коп. до 29.63 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 6.67 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.274 700
|EUR
|Євро
|30,845 000
|RUB
|Рубль
|0.370 900
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.617 600
|CHF
|Швейцарський франк
|29.631 900
|PLN
|Польський злотий
|6.671 900