Сирно-рисова запіканка з яблуком до сніданку

Сирно-рисова запіканка з яблуком до сніданку
Фото: Рixabay

Якщо пофантазувати та уявити змагання серед продуктів за популярність на сніданок, то у трійці лідерів, якщо не першим, буде сир. Це не лише сирники, а й кекси із шоколадом та без нього, й запіканки, повідомляє Сьогодні.

Для цієї потрібен рис, попередньо відварений. Якщо хочеться насиченішої запіканки, то кількість сиру можна збільшувати. Яблука укладаються на дно форми, а зверху виливається сирно-рисова маса.

Автор цієї запіканки – jscakes_stockholm – радить перевернути запіканку після її приготування та повернути в духовку, щоб яблука трохи підрум'янилися.

Сирно-рисова запіканка

Інгредієнти:

  • по 1 склянці відвареного рису, сиру;
  • 3 яйця;
  • 100 г цукру;
  • 2 яблука.

Як приготувати:

  1. В одній мисці збити білки до високих піків, в іншій змішати рис, сир, жовтки, цукор та одне яблуко, нарізане кубиками. Обережно змішати першу та другу маси.
  2. У змащену форму укласти на дно нарізані часточками яблука, викласти тісто і випікати в духовці 40-45 хвилин за 180 градусів до золотавого кольору.

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