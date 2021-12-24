Експерти та ритейл назвали найкращі смартфони 2021 року

Фанатам передових технологій у смартфонобудуванні 2021 рік, що минає, не приніс будь-яких помітних проривів, але проте виробники зуміли зацікавити споживачів багатьма новинками. Про це свідчать хоча б продажі 13-го "айфона", не останній внесок у капіталізацію Apple, що виросла до захмарних висот, і впритул наближену до $3 трлн, повідомляє UBR.

Такі топові моделі, як iPhone 13 Pro і Pixel 6 Pro можуть похвалитися вражаючими характеристиками камер, потужними процесорами, які "витягнуть" без затримок найсучасніші та "важкі" ігри, бездротовою зарядкою та іншими наворотами.

Samsung продовжив цього року робити те, що ніхто з А-брендів не зміг - випускати "розкладачки" зі екранами, що згинаються. Відповідно, південнокорейська компанія в даному сегменті стала беззастережним №1 із ринковою часткою 93% за липень-вересень, свідчить звіт експертів із DSCC.

Проте й інші вендори теж не сиділи склавши руки і постаралися зачепити увагу – і, головне, гаманці – споживачів.

Наприклад, OnePlus, Motorola та Sony представили телефони з відмінними характеристиками, причому "не за всі гроші світу". Тому споживачі, і українські в тому числі, мають найширший вибір гаджетів як за характеристиками, так і за ціною.

Видання CNet запропонувало свою версію рейтингу "кращих із найкращих" смартфонів, який доповнили та прокоментували опитані експерти.

Найкращий з найкращих смартфонів 2021 року - iPhone 13 Pro

Про-версія представленого восени нового "айфона" отримала найвищі оцінки багатьох експертів ринку. Новинку оснастили третьою задньою камерою з трикратним оптичним зумом (у порівнянні з дворазовим на iPhone 12), корпус з нержавіючої сталі та екран ProMotion із частотою оновлення до 120 Гц для більш плавного прокручування.

Найкращий Android-смартфон 2021 року - Samsung Galaxy S21 Ultra

Як елітний флагманський телефон 2021 року, Samsung Galaxy S21 Ultra оснащений 6,8-дюймовим AMOLED-дисплеєм з надгладкою частотою оновлення 120 Гц, що підтримує стілус S-Pen, просунуту задню камеру з величезними можливостями масштабування.

Апарат працює на топовому чіпі Qualcomm Snapdragon (в Україну поставляється версія з "рідним" Exynos 2100), що забезпечує хорошу продуктивність. Samsung Galaxy S21 Ultra увібрав у себе найкращі з доступних на ринку мобільні технології, які тільки можна покласти собі в кишеню, вважають укладачі рейтингу.

Найкращий флагманський телефон за гарною ціною – Google Pixel 6 Pro

Унікальний дизайн Google Pixel 6 Pro, чудові програмні доповнення, чудова якість камери та універсальна продуктивність вже принесли телефону високі оцінки в оглядах експертів.

Завдяки продуктивності, що не поступається дизайну, це найкращий телефон, який коли-небудь виробляв Google. Як запевняє CNet, основна камера у нього – на рівні найкращих "айфонів". А за вартості $900 за базову модель на 128 ГБ він перевершує своїх конкурентів за ціною.

Найкращий смартфон на кожен день - Apple iPhone 13

Стандартний iPhone 13 з 6,1-дюймовим екраном та двома задніми камерами – надійний вибір для більшості людей. Для цієї моделі Apple пообіцяла більш тривалий час автономної роботи, покращені камери та кращу довговічність, ніж у Apple iPhone 12.

У чомусь відмінності цієї моделі від iPhone 13 Pro – у неї немає третьої задньої камери з трикратним оптичним зумом та екрану ProMotion з частотою оновлення до 120 Гц. iPhone 13 - не дешевий телефон, але він безумовно більш доступний флагманський вибір, ніж його "брати" Pro.

Найкращий Android-телефон вартістю до 20 тис. грн - OnePlus 9

Хоча цей китайський виробник не такий відомий, як Apple або Samsung, але OnePlus 9 пропонує вражаючу продуктивність за доступнішою ціною, ніж у відомих конкурентів. Вказана модель працює на потужному процесорі Qualcomm та має пристойну – за свої гроші – камеру.

Тобто це прийнятний варіант телефону, якщо високі ціни на Galaxy S21 Ultra "кусаються". В українських магазинах OnePlus 9 можна знайти за 12-15 тис. грн. – залежно від обсягу оперативної/постійної пам'яті (8/128 ГБ або 8/256ГБ).

Найкращий Android-телефон вартістю менше $600 – Google Pixel 6

На жаль, "гуглофони" не продаються в Україні офіційно, але в інтернеті можна знайти Google Pixel 6 за ціною 23-35 тис. грн (ціна залежить від обсягу пам'яті). Багато спостерігачів назвали цю модель найкращим Android-телефоном за такі гроші.

З точки зору дизайну, потужності, функцій та продуктивності Pixel 6 – це великий крок уперед порівняно зі своїм попередником Pixel 5. Остання та найкраща розробка Google пропонує покращені камери, Android 12 та власний чіп Tensor.

Найкраща камера за свою ціну – Google Pixel 5a

З новою низькою офіційною стартовою ціною $450 (в Україні – від 14 тис. грн) Google Pixel 5A в даний час є одним з найкращих у лінійці Pixel. Крім доступної ціни, Pixel 5A оснащений гарною камерою, яка робить чіткі фотографії, екраном великого розміру та водонепроникним корпусом.

Цей телефон Pixel – надійний варіант, здатний впоратися зі всіма повсякденними завданнями.

Найкращий маленький телефон - Apple iPhone 13 Mini

Якщо подобаються пристрої невеликого розміру, варто звернути увагу на цю модель. У iPhone 13 Mini екран діагоналлю 5,4 дюйми, з ним легко впоратися однією рукою, і він навіть міститься у вузьких кишенях джинсів.

Це найдешевша модель у 13-й лінійці Apple з відповідною ціною $699 (в Україні – від 21 тис. грн). Хоча час автономної роботи не такий великий, як у iPhone 13, цей мініатюрний "айфон" не поступається йому за можливостями камери або обчислювальної потужності.

Найкращий складний телефон - Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Flip 3 має гнучкий екран з частотою оновлення 120 Гц, має стильний дизайн, корпус з "алюмінієвою бронею" та конструкцію, зручну для зйомки фотографій та запису відео. Багато експертів зазначали, що цей телефон може стати першим, про покупку якого варто всерйоз замислитися.

Найкращий телефон для креативників - Sony Xperia Pro

При колосальній ціні $2500 Sony Xperia Pro – точно не для всіх, але ось фотографів або відеооператорів, яким потрібні професійні функції телефону з камерою, ця модель може зацікавити. По суті, Xperia Pro – це чотири продукти в одному: телефон, екран камери, пристрій для швидкої передачі файлів з фотографіями та 5G-девайс, що підходить для прямої трансляції (останнє – поки що неактуально для України, тому що немає 5G-мереж).

Найкращі смартфони 2021 року – українські реалії

Співзасновник та головний редактор сайту про техніку gagadget.com Сергій Мітяєв насамперед як "телефон року" відзначив Samsung Galaxy Z Fold 3 , тому що в ньому "максимум передових технологій": гнучкий екран, концепція "смартфон + планшет", Gorilla Glass Victus, захист від води IPX8, підтримка стілус, підекранна фронтальна камера.

"Фактично немає технології, якої в ньому не використовується" , - підкреслив він, зазначивши, що "хіба що немає LiDAR", але ця технологія (виявлення предметів та визначення дальності за допомогою світла) і Apple "не пішла".

Категорію "наймасовіший смартфон із передовим гнучким екраном", за версією Сергія Мітяєва, точно очолив Samsung Galaxy Z Flip 3 .

"Це не просто наймасовіша розкладачка - це найпростіший смартфон з гнучким екраном, що не дивно - він дешевший за "фолд"" , - констатував експерт.

Довідка: ціна Samsung Galaxy Z Flip 3 – від 25 тис. грн, а Samsung Galaxy Z Fold 3 – від 55 тис. грн.

У розмові Сергій Мітяєв зазначив, що у Flip 3 "немає недомовленості та недоробленості, як у Fold 3, в якому потрібно ще пиляти та пиляти інтерфейс, оновлювати додатки, щоб у них була адаптивність".

У випадку з Samsung Galaxy Z Flip 3 "вже все готове, його можна скласти навпіл. Телефон витончений, зі зрозумілими сценаріями", як у кнопкових розкладачок. "І любити його можна за все те, за що любили кнопкові розкладачки" , - зазначив Мітяєв .

До того ж у цій моделі флагманський процесор, захист від води, реверсивна зарядка, збільшений зовнішній екран.

На його думку, з високою ймовірністю на смартфон року "тягне" і Mi 11 Ultra , тому що "вперше Xiaomi задерла планку вище за Samsung".

Китайський вендор "обійшов" південнокорейського за розміром матриці - її зробив саме Samsung, але першою з нею випустила смартфон саме Xiaomi. "Це знаковий телефон, як Huawei P30 Pro - перша модель на глобальному ринку від Xiaomi з цінником понад $1000" , - заявив співзасновник gagadget.

Тобто, підкреслив він, "вага бренду" дозволила вийти вже у вищу лігу індустрії, де до цього було лише три гравці, поки Huawei "не відвалився".

Ще Сергій Мітяєв відзначив останній "айфон", адже "без нього нікуди, якщо дивитися глобально".

"Про iPhone 13 говорити щось особливе сенсу немає, переконаний експерт, але ігнорувати нову лінійку від Apple неможливо. "Топова модель завжди є знаковою для ринку" , - підсумував він.

Рейтинг продавців

СЕО маркетплейсу "Алло" Максим Раскін склав свій рейтинг найкращих смартфонів року, що минає.

Xiaomi Mi 11 Ultra – технологічний камерофон для якісної зйомки

Це перший смартфон компанії із захистом IP68, крім того, модель отримала флагманський процесор Snapdragon 888 та стереодинаміки Harman/Kardon. Акумулятор на 5000 мАг підтримує швидку провідну та бездротову зарядку потужністю 67 Вт.

"Головна фішка флагмана - додатковий 1,1-дюймовий дисплей на тильній стороні" , - зазначив Раскін.

Samsung Galaxy S21 Ultra – гарний дизайн та 10-кратний зум для ефектних фотографій

Цю модель виділили за красивий дизайн, сучасний економічний OLED-дисплей, надширококутну камеру з 3- і 10-кратним оптичним зумом, а також підтримку стілус, який, щоправда, продається окремо.

Xiaomi 11T Pro: "кіномагія" як альтернатива флагману

Найпросунутішим з 11 серії MI є 11T Pro з AMOLED-дисплеєм частотою оновлення 120Гц, топовим процесором Snapdragon 888, стереодинаміками Harman/Kardon, основним модулем камери на 108Мп і акумулятором на 5000м1 за 17 хвилин.

Apple iPhone 13 Pro Max – збільшена автономність для фанатів бренду

Остання лінійка Apple представлена чотирма серіями – iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max. Особливо українці виділили одну.

"Найцікавішим вийшов iPhone 13 Pro Max, так проголосували покупці України" , - зазначив топ-менеджер "Алло".

За його словами, основні зміни в новій лінійці пов'язані з камерою, також додано автономність, зменшено виріз під камеру і "нарешті" частота оновлення екрану – 120 Гц. При цьому технології Always on Display немає, ймовірно, з метою економії енергії, наголосив Максим Раскін.

На п'ятому місці – одразу кілька хітів у середньому ціновому сегменті

Телефони Samsung A52/A32 – приваблюють гарною камерою та потужною батареєю. Відмінний звук завдяки стереодинамікам та наявності приголомшливого дисплея, побудованого на технології Super AMOLED

На думку СЕО "Алло", Xiaomi Redmi Note 10 Pro - це найкраща модель з лінійки Redmi Note, з AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, процесором Qualcomm Snapdragon 732G, квадрокамерою з основним модулем 108М0, квіти.

Перераховані характеристики зробили цю модель "хітом продажу в Україні", заявив Раскін.

Motorola G60 - новинка на базі Snapdragon 732G, з дисплеєм в 120 Гц, камерою 108 Мп, батареєю 6000 мАч і "ключовою перевагою" - невисокою ціною за такі "фічі".

За даними компанії Moyo, наданими редакції, у бюджетному сегменті найбільший попит показав відносно новий для українського ринку смартфон Tecno: динаміка продажів зросла вдвічі порівняно з минулим. Найпопулярніші моделі бренду: Tecno Pova, Tecno Camon 17p, Tecno Pop 2F.

На чорну п'ятницю, у період найбільших знижок, хедлайнером продажів у цій ціновій категорії смартфонів у Moyo стала модель Blackview A60 Proі.

Вдалим 2021 виявився і для бренду OnePlus, який вже встиг закріпити свої позиції в середньому ціновому сегменті з моделями Nord N100 і Nord N10. Але абсолютним лідером продажів у цій ціновій категорії в Україні залишається Samsung зі своїми бестселерами Samsung A32, Samsung A52 та Samsung A72, каже рітейлер.

У преміальному сегменті традиційно лідирують Samsung (усі моделі S-серії) та Apple (новинки 13-ї серії та ходові iPhone 12). Також у Moyo до них додалися новинки OnePlus 9 та OnePlus 8.

"Ми порівнюємо власні спостереження за клієнтами із загальноукраїнською статистикою, і глобально жоден із цінових сегментів не показав значного зростання порівняно з минулим роком: у Києві найбільшим попитом так само користуються смартфони середнього та преміум-сегменту, у регіонах — бюджетного та середнього. Ми спостерігаємо незначне зростання продажів у ціновому діапазоні "до 3000 грн" та "від 22 000 грн", але найпопулярнішим залишається сегмент смартфонів вартістю 4500-5500 грн" , - заявили в компанії.

Основні технічні критерії вибору смартфона серед покупців Moyo:

розмір та якість екрана;

можливості фотокамери;

Ємність аккумулятору;

обсяг пам'яті;

продуктивність.