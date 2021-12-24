Кабмін поновив Національний перелік лікарських засобів

Кабінет Міністрів ухвалив нову редакцію Національного переліку основних лікарських засобів, повідомляє Укрiнформ.

“Завдяки змінам до Національного переліку основних лікарських засобів українці, зокрема хворі на діабет, отримають доступ до необхідних ліків, у тому числі препаратів інсуліну, за рахунок бюджетних коштів у рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення” , – сказав﻿ перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.

Зокрема вже наявні в Національному переліку препарати будуть доповнені новими лікарськими формами та дозами відповідно до даних Державного реєстру лікарських засобів України.

Також до Нацпереліку будуть включені нові лікарські засоби, стосовно яких надані позитивні рекомендації Експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів та рекомендації ДП «Державний експертний центр», зокрема за результатами проведеної державної оцінки медичних технологій.

Окрім цього, до Національного переліку включаються препарати інсуліну для лікування діабету першого типу та препарати для лікування нецукрового діабету (десмопресин), які підлягають реімбурсації.