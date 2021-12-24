Лікар Комаровський відповів, чи можна при нежиті капати антибіотики в ніс

Якщо антибіотик продається в крапельках, виходить, його можна закапати в ніс при нежиті? Доктор Комаровський розповів, у яких випадках цей препарат потрібно саме так використовувати і коли це не дасть жодного ефекту, повідомляє Сьогодні.

Якщо у дитини нежить і лікар запропонував капати антибіотик у ніс – змінюйте лікаря, попередив Євген Комаровський. Кандидат медичних наук пояснив, що так використовувати подібні препарати можна лише у двох випадках. А саме коли антибіотик закапують при гнійному кон'юнктивіті в очі і коли його закапують при гнійному отиті у вухо.

Тобто коли є замкнута порожнина, звідки антибіотик не всмоктується у кров, і коли в цій порожнині можна забезпечити високу концентрацію препарату, його можна туди вводити.

Місцеве введення антибіотиків на шкіру чи слизові оболонки – один із найбільших злочинів, особливо коли це робиться не з ініціативи медпрацівника, – сказав Євген Комаровський.

Тому що місцеве застосування антибіотиків у більшості випадків не дозволяє забезпечити його високу концентрацію у тканинах. А низька концентрація препарату призводить до того, що бактерії виробляють стійкість до антибіотиків. І це майже найостріша проблема медицини 21 століття.