У Бангладеш на поромі сталася пожежа: десятки загиблих

В результаті пожежі, яка сталася на поромі MV Abhijan-10 в Бангладеш, загинули щонайменше 30 осіб. Понад 100 пасажирів отримали поранення, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

Всього на поромі було понад 500 осіб, у тому числі діти, жінки і літні люди.

Фото: BNO News / The Daily Star

Інцидент стався близько третьої години ночі в п'ятницю, 24 грудня. Пором загорівся на річці Суганда в районі Джалокаті.

Щонайменше 70 осіб були доставлені в районну лікарню. Рятувальники припускають, що кількість жертв може зрости. Точна кількість зниклих безвісти невідома.

Фото: Kaler Kantho

Деяким з пасажирів вдалося врятуватися, вистрибнувши з порома у воду.

Пасажирське судно поверталося в Баргуну з Дакки. Вогонь спалахнув у машинному відділенні, а потім поширився по всьому плавзасобу.

Фото: Kaler Kantho

"Я вийшов з VIP-каюти і побачив, що пором спалахнув. Потім дружина і зять стрибнули в річку і на лютому морозі допливли до берега" , - поділився один з уцілілих пасажирів.

Причини того, що сталося поки невідомі.