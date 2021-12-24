Що потрібно обов'язково зробити взимку: чек-лист на грудень, січень і лютий

Зима приносить зимові свята і снігові розваги. У цей період потрібно носити теплі светри та шкарпетки, грати в сніжки, кататися на санках і лижах, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

А що ще потрібно встигнути зробити за три місяці зими – читайте в матеріалі нижче.

1. Весело відсвяткуйте Новий Рік.

Продумайте святкове меню і свій наряд. Приготуйте подарунки для своїх рідних і друзів. Купіть нові ялинкові іграшки або новорічні прикраси.

Зателефонуйте старим друзям і тим, з ким ви давно не спілкувалися через постійну зайнятість. Попросіть вибачення у тих, кого образили та помиріться. У Новий Рік візьміть з собою тільки все найкраще і позитивне.

2. Оновіть свою книжкову полицю

Є два періоди в році, коли можна читати багато книг і насолоджуватися таким проведенням часу. Зима і зимові вечори - один з таких періодів. Купіть нові книги та поставте їх на полицю в тій послідовності, в якій хочете їх прочитати.

3. Отримайте задоволення від снігу

Сніг в наших краях вже перестав бути обов'язковим атрибутом зими. Але другий рік поспіль зима нас балує і вже в грудні снігу достатньо майже у всіх областях країни.

Погуляйте в парку з дітьми або друзями, пограйте в сніжки, зліпіть снігову бабу. Відправляйтеся кататися на санках або лижах. Обов'язково відвідайте каток і зробіть багато фотографій.

Якщо ви досі не освоїли найпопулярніші зимові розваги – саме час навчиться стояти на лижах або ковзанах.

4. Приготуйте щось зимове

Це може бути якийсь різдвяний пиріг або спеціальне печиво. Штолен або імбирні пряники. Навчіться варити глінтвейн. Освойте те блюдо, яке раніше ви не пробували.

5. Погуляйте по засніженому місту

Заплануйте прогулянку по улюблених місцях у своєму місті. Сфотографуйте на пам'ять засніжені дерева. Дозвольте собі вдихати місто саме таким - морозним і білим.

6. Відвідайте ялинку та новорічний ярмарок

У кожному місті України встановлені святкові ялинки й навколо них обов'язково є новорічний ярмарок. Необов'язково купувати сувеніри або пробувати все смаколики. Сама атмосфера свята подарує вам гарний настрій.

7. Влаштуйте кіномарафон

У святкові дні дуже хочеться побути вдома, з рідними та близькими. Можна запросити в гості друзів і подивитися кілька фільмів поспіль. Це можуть бути новинки кінематографа або перегляд старих різдвяних комедій.

Такий час проводження вам однозначно принесе задоволення і подарує багато тепла.

8. Навчіться в'язати

Зв'яжіть шарф або шкарпетки. Використовуйте зимові вечори з максимальною користю. Купіть пухнасті нитки та зв'яжіть щось собі або своїм рідним.

9. Зробіть ангела на снігу

Хто сказав, що подібні розваги тільки для дітей? Дочекайтеся снігу і вирушайте до найближчих заметів. Просто лягайте на сніг і помахайте руками та ногами – ангел готовий.

10. Пограйте в настільні ігри

Зберіть компанію і пограйте в настільні ігри. Це може бути Монополія або Джанго, Крокодил або Скрабл. Це дуже весело!

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