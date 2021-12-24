Honda залишає Формулу-1

Після 7 років виступів, дізнавшись увесь біль і тяжкість, радість та ейфорію цього спорту, Honda залишає чемпіонат, здобувши мрію – чемпіонство Макса Ферстаппена, повідомляє Autoconsulting.

Тож давайте згадаємо, як пройшла чергова ера виступів компанії у «Королеві автоспорту».

Гонка – це природа компанії Honda та «життя» її засновника – Соічіро Хонди. Колись він сам брав у них участь, але його мрією завжди було створити гоночний автомобіль, який домінуватиме у перегонах. І сила цієї мрії привела компанію Honda у Формулу-1, що стала першим японським автовиробником в історії чемпіонату та єдиним, хто отримав зізнання.

Повернувшись до Формули-1 у 2015 році, Honda стала постачальником двигунів для команди McLaren, з якою наприкінці 80-х компанія завоювала 4 титули в командному та особистому заліках та створила найбільш домінуючий болід в історії Формули-1.

Проте повторити історію не вдалося. Через недосконалість комунікації між McLaren та Honda, японському мотористові так і не вдалося створити конкурентоспроможний двигун. Протягом трьох «жахливих» років із McLaren Honda отримала багато критики у свій бік.

У 2018 році Honda, опинившись за крок від припинення виступів у Формулі-1, починає співпрацю з командою Scuderia Toro Rosso, яка є «молодшою» командою концерну Red Bull у Формулі-1. Весь сезон команда провела в тестовому режимі, а найкращим результатом стало 4 місце на Гран-прі Бахрейну. Відсутність пресингу від партнерів та налагоджена співпраця команди та моториста принесла свої результати. Оцінивши прогрес Honda, старша команда Red Bull оголосила співпрацю з японським мотористом. Таким чином, Honda співпрацювала з двома командами концерну Red Bull.

Незважаючи на прогнози скептиків, сезон 2019 року став поверненням Honda на вершину. Тоді команди Red Bull здобули 11 подіумів та 3 перемоги на двох. А на Гран-прі Бразилії гонщики двох команд вибороли переможний дубль – 1 та 2 місця.

У наступному сезоні команда Red Bull Racing Honda посіла 2 місце у Кубку конструкторів (командному заліку) та здобула 2 перемоги та 13 подіумів. Крім цього, на Гран-прі Італії пілот "молодшої" команди, яка змінила назву на Scuderia Alpha Tauri Honda, переміг у "домашній" для команди гонці.

На початку сезону 2021 року Honda оголосила про припинення участі у чемпіонаті після закінчення року. Проте, щоб здійснити мрію – титул у двох заліках, Honda за 6 місяців розробила новий двигун, концепцію якого намагалася втілити з McLaren. Як наслідок, японському мотористу вдалося створити компактний двигун, що відрізняється більш високою потужністю та надійністю. Крім нового двигуна цього року відбулися зміни у регламенті, що зробили концепцію днища боліду Red Bull виграшною.

Таким чином, вперше в еру гібридних двигунів (з 2014 року) з'явилася справжня загроза Mercedes – домінуючій команді останніх 7 років. Протягом усього сезону між Red Bull Racing Honda та Mercedes та їх пілотами точилася запекла боротьба.

Сезон 2021 року по праву можна назвати одним із найвидовищніших у сучасній Формулі-1. Настільки, що перед останньою гонкою сезону кількість очок у Макса Ферстаппана та Льюїса Хемільтона була однаковою.

Здобувши 10 перемог та 18 подіумів у 22 гонках, Макс Ферстаппен вперше став Чемпіоном Світу Формули-1 і першим, хто досяг цього не за болідом Mercedes у гібридній ері. Команда Red Bull Racing Honda посіла 2 місце у Кубку конструкторів, поступившись Mercedes 28 очок. Крім цього, найкращий сезон у своїй історії провела команда Scuderia Alpha Tauri Honda, здобувши 142 очки.

А що далі? Honda залишає Формулу-1 для нового виклику – досягнення абсолютної вуглецевої нейтральності у серійному виробництві. Соічіро Хонда завжди вважав, що гоночний автомобіль є справжньою лабораторією на колесах. Так Honda зможе використати весь досвід будівництва гібридних двигунів у Формулі-1 у серійному виробництві.

Також Honda продовжить співпрацю із Red Bull на інших умовах. З 2022 року Red Bull одержує право на використання інтелектуальної власності розробок Honda. Також Honda підтримуватиме Red Bull у подальшому побудові двигунів і надаватиме підтримку під час гоночних сесій.

Цього року Honda удалося додати ще один титул до власного активу. Тепер у компанії 6 здобутих Кубків Конструкторів та 6 титулів у особистих заліках у Формулі-1.