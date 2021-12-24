У Байдена не підтвердили переговори з Путіним у Женеві
У США заявили, що дату та місце проведення переговорів з Росією у форматі стратегічного діалогу досі не визначено, повідомляє Слово і діло.
З такою заявою виступила на брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі.
"Наразі немає остаточної домовленості про місце та дату переговорів", - сказала офіційна представниця адміністрації Байдена.
Відповідаючи на запитання журналістів, з чим може бути пов'язана заява Путіна щодо цього, яку він зробив на підсумковій пресконференції в четвер, Псакі зазначила, що не може коментувати мотиви кремлівського лідера.
"Ми працюємо у напрямі дипломатичних переговорів. З чимось ми погоджуємося, з чимось, звичайно, не можемо погодитися, і очевидно, що НАТО (вимоги Росії щодо нерозширення Альянсу– ред.) є одним з добрих прикладів", - уточнила представниця адміністрації США.