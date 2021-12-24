У Байдена не підтвердили переговори з Путіним у Женеві

У США заявили, що дату та місце проведення переговорів з Росією у форматі стратегічного діалогу досі не визначено, повідомляє Слово і діло.

З такою заявою виступила на брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі.

"Наразі немає остаточної домовленості про місце та дату переговорів" , - сказала офіційна представниця адміністрації Байдена.

Відповідаючи на запитання журналістів, з чим може бути пов'язана заява Путіна щодо цього, яку він зробив на підсумковій пресконференції в четвер, Псакі зазначила, що не може коментувати мотиви кремлівського лідера.