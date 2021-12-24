Київтеплоенерго оштрафували на 2 млн грн

Антимонопольний комітет України ухвалив рішення накласти штраф на КП "Київтеплоенерго" у розмірі 1,95 млн грн за подання інформації в неповному обсязі. Справа стосувалася перерахунку цін на теплопостачання, повідомляє UBR.

Інформація регулятору була необхідна у межах розслідування справи про перерахунок платіжок. Раніше на вимогу АМКУ "Київтеплоенерго" здійснило перерахунок споживачам таким чином:

у бік зменшення – на 61 млн грн;

у бік збільшення – на 103 млн грн

Щоб з'ясувати, чи справді вимога АМКУ призвела до збільшення цін, чи це є результатом некоректного виконання рекомендацій, Комітет надіслав запит на надання додаткової інформації.

"Однак комунальне підприємство надало запитувану інформацію не в повному обсязі та не у встановлений термін" , - заявили в АМКУ.

Це є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та карається штрафом. Також "Київтеплоенерго" зобов'язали надіслати запитані документи.

"Ми двічі продовжували термін для надання матеріалів. Але в результаті отримували спроби маніпулювання даними та спроби приховати порушення" , – прокоментував голова Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький.

Варто зазначити, що так званий конфлікт АМКУ зі столичним підприємством триває ще з літа. КП "Київтеплоенерго" у липні 2021 року після отримання рекомендацій Антимонопольного комітету України здійснило перерахунок тарифів на опалення для своїх клієнтів. Проте кияни почали масово скаржитися на різке збільшення сум у платіжках. Комітет звинуватив компанію у бездіяльності.

А у вересні підрозділ АМКУ завів нову справу на КП – за нарахування пені споживачам-боржникам.