Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах та сильний вітер

У всіх областях України сьогодні, 24 грудня, очікується ожеледиця на дорогах та пориви вітру – 15-20 м/с.

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Про це йдеться у повідомленні﻿ Укргідрометцентру.

Сильний вітер та ожеледиця очікується у західних, центральних, північних, східних та південних регіонах.

У Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях значний сніг та хуртовини. В Карпатах окрім цього пориви вітру 20-25 м/с.

На всій території України встановлено І рівень небезпечності, жовтий.