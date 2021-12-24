Vodafone змінив частину тарифів

Мобільний оператор Vodafone з 24 грудня підвищив вартість найдешевшого тарифного плану 4G Smart XS. Тепер абоненти платитимуть щомісяця 55 грн. замість 45 грн. Також зросла вартість тарифів 4G Smart S+ – до 120 грн. на місяць замість 85 грн, повідомляє Обозреватель.

Про це стало відомо з SMS-розсилок, які отримували абоненти із цими тарифами з початку грудня. На офіційному сайті Vodafone жодних оголошень з цього приводу відсутні.

При цьому повідомляється, що тариф 4G Smart S+ з новою вартістю увійде більше послуг. Тобто фактично абонентів переводять на дорожчий пакет – до нього тепер входять 12 Гб мобільного інтернету (було 6 Гб) та 300 хвилин для дзвінків по Україні (було 200 хвилин)

Крім того, змінюються умови дзвінків до Росії. Про це компанія повідомила офіційно.

Пакетні хвилини міжнародних дзвінків не діятимуть для дзвінків за напрямками +7495 та +7499 (російські оператори зв'язку в Москві – ред.). Також змінюється базова тарифікація за цими напрямками.

Вартість дзвінків тепер складає 25 грн за 5 хвилин на день. За добу можна замовити до 20 таких "пакетів". Гроші знімуть лише за умови користування послугою. Якщо "наговорити" більше, ніж передбачають "пакети", кожна наступна хвилина розмови коштуватиме абонентові 5 грн.

Це вже не перша зміна тарифів Vodafone за останні місяці. Так, з 12 листопада мобільний оператор ввів нововведення для всіх абонентів :

ціна SMS-повідомлень за кордон зросла на 1 грн . Тепер надіслати його можна за 3 грн;

. Тепер надіслати його можна за 3 грн; з'явилася послуга 20 грн за 20 хвилин на день на дзвінки до таких країн: Греція, Ізраїль, Індія, Іспанія, Канада, Німеччина, Польща, Португалія, РФ, Румунія, Словаччина, Великобританія, США, Угорщина, Франція, Чехія та Швеція;

25 грн за 5 хвилин на день – на дзвінки в такі країни: Австралія, Бангладеш, Бельгія, Ватикан, Данія, Ірландія, Італія, Казахстан, Китай, Кіпр, Мальта, Нігерія, Нідерланди, Норвегія, Пакистан, Узбекистан, Хорватія, Швейцарія;

– на дзвінки в такі країни: Австралія, Бангладеш, Бельгія, Ватикан, Данія, Ірландія, Італія, Казахстан, Китай, Кіпр, Мальта, Нігерія, Нідерланди, Норвегія, Пакистан, Узбекистан, Хорватія, Швейцарія; вартість дзвінків до інших держав, які не увійшли до вищевказаних тарифів, встановлена на рівні 25 грн за 1 хвилину на день.

А на початку жовтня інший український мобільний оператор – "Київстар" – запустив нові тарифні плани. Цілу низку існуючих тарифів змінили, а деякі взагалі перестали бути доступними для підключень. Останніми можуть користуватися громадяни, які раніше підключили тариф.

Більше не доступні для українців такі тарифи: