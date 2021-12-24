У мене немає завдання розвалити "Слугу народу" – Разумков
Ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не має завдання розвалити фракцію "Слуга народу" для оголошення дострокових парламентських виборів.
Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Лівий берег".
"Ні в мене, ні в колег немає завдання розвалити “Слугу народу”. По-перше, вони самі з цим успішно справляються. По-друге, я ніколи нічого не руйнував, завжди тільки створював", – заявив колишній спікер парламенту.
Втім Разумков не виключив можливість втрати "Слугою народу" більшості у парламенті, що могло б стати підставою для розпуску Верховної Ради президентом.
Він також заявив, що не чекатиме, поки в його об'єднанні набереться достатньо парламентарів для формування депутатської групи.
"Якщо чекатиму, знову набереться відро того, чого не треба. І я, і колеги, і команда, яка сьогодні поруч зі мною, хотіли б, щоб наша команда ставала більшою, але щоб це не впливало на якість", – відзначив Разумков.