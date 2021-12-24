У мене немає завдання розвалити "Слугу народу" – Разумков

Ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не має завдання розвалити фракцію "Слуга народу" для оголошення дострокових парламентських виборів.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Лівий берег"﻿.

"Ні в мене, ні в колег немає завдання розвалити “Слугу народу”. По-перше, вони самі з цим успішно справляються. По-друге, я ніколи нічого не руйнував, завжди тільки створював" , – заявив колишній спікер парламенту.

Втім Разумков не виключив можливість втрати "Слугою народу" більшості у парламенті, що могло б стати підставою для розпуску Верховної Ради президентом.

Він також заявив, що не чекатиме, поки в його об'єднанні набереться достатньо парламентарів для формування депутатської групи.