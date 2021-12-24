СБУ заперечує відкриття справи проти нардепа Шевченка

Служба безпеки України не відкривала кримінальну справу стосовно народного депутата Євгена Шевченка, відомого своїми поїздками в Мінськ до Олександра Лукашенка, повідомляє Українська правда.

"Наразі слідчі Служби безпеки України не розпочинали кримінальні провадження щодо народного депутата України Євгенія Шевченка за ст. 111 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ст. 482-2 Кримінального процесуального кодексу України, досудове розслідування щодо народного депутата України може розпочати лише генеральний прокурор або особа, що виконує його обов'язки" , – заявили в пресслужбі СБУ.

Раніше народний депутат Євген Шевченко заявив, що СБУ відкрила справу проти нього за статтею "державна зрада".