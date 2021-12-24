Разумков дав чітку відповідь щодо участі в президентських виборах

Колишній речник Верховної Ради України, народний депутат Дмитро Разумков заявив про твердий намір іти на наступні президентські вибори. Також він пообіцяв, що не піде з політики в жодному разі. Про це він розповів у інтерв'ю виданню "Лівий Берег".

Серед іншого, Разумков також сказав, що поки що не готовий ні з ким об'єднуватися, бо будує партію "разом із колегами" .

Що стосується президентських амбіцій, політик зазначив, що він "брав участь у всіх виборах у тій чи іншій іпостасі" .

"На вибори президента я піду та на парламентські піду. Вибори – це не Олімпіада. Це завжди гра на перемогу. На Олімпіаді головне – участь, а на виборах – результат", – сказав Разумков.

Крім того, нардеп додав, що він завжди правильно оцінює "свої можливості" .

"Якщо мені будуть довіряти люди, якщо я розумітиму, що мої знання, моя компетенція, мій досвід, моє бажання працювати на користь України підтримуються людьми, я робитиму все, що залежить від мене. І тут питання не в позиції", – зазначив політик.

На порівняння журналіста його слів про довіру людей із відповіддю Зеленського про другий термін Розумков відповів негативно.